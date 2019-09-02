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رياضة

أحمد شوبير ينعي الكابتن عز الرجال.. شاهد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:59 ص
الكابتن عز الرجال
الكابتن عز الرجال نجم المنصورة في التسعينات .
القسم الميدانى
نشر الإعلامي أحمد شوبير، تغريدة ينعى فيها الكابتن عز الرجال من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب أحمد شوبير: "البقاء لله في وفاة الكابتن عز الرجال نجم المنصورة في التسعينيات .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ورزق اهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون".

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتي:

البقاء لله - الله يرحمه ويحسن اليه


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