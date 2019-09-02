ترامب لا يعلم شيئا عن عواصف بلاده.. 4 أعاصير من الفئة الخامسة عاصرها رغم نفيه

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معاصرته لإعصار تصل قوته إلى الفئة الخامسة، مثل إعصار دوريان، خلال فترة حكمه، وهو ما تسبب في حالة من الجدل بين الأوساط السياسية بسبب معاصرته 4 أعاصير من هذه الفئة.



وقال الرئيس الأمريكي أثناء كلمته أمام الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ: "نحن لا نعلم ما هو قادم علينا، كل ما نعرفه أنه يمكن أن يكون أكبر، أنا لست متأكد من أنني سمعت من قبل عن إعصار من الفئة الخامسة، كنت أعرف أنه موجود. ورأيت بعض الفئات 4".



وأضاف: "لكن الفئة 5 هي شيء - لا أعرف أنني حتى سمعت هذا المصطلح بخلاف ما أعرفه. هذا هو النهائي ، وهذا ما لدينا لسوء الحظ".



والغريب في الأمر، أن الرئيس الأمريكي عاصر 4 أعاصير من نفس الفئة منذ توليه الرئاسة الأمريكية، ورصدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية هذه الأعاصير.



في سبتمبر 2017، عقب ما يقرب من 8 أشهر على تولي ترامب الرئاسة، ضرب إعصار إرما، الذي يعد واحد من أقوى أعاصير المحيط الأطلسي سجل على الإطلاق خارج خليج المكسيك والبحر الكاريبي، أثر على تسع ولايات أمريكية على الأقل. وفي نفس الشهر، دمر إعصار ماريا أراضي بورتوريكو الأمريكية، تاركًا وراءه جزيرة لا تزال تكافح من أجل التعافي.



وفي أكتوبر الماضي، وقع إعصار مايكل، الذي تم تصنيفه في الأصل كفئة 4، إلا ان فلوريدا اعتبرته ثالث إعصار من الفئة 5 يهاجم الولايات المتحدة منذ تولي ترامب الرئاسة.



كما أن هذه المرة ليست الأولى التي يقول فيها الرئيس الأمريكي إنه لأول مرة يسمع عن الفئة الخامسة في الأعاصير، حيث صرح خلال الأيام الفاصلة بين هبوط إعصار إرما وماريا، أنه "لم يعرف أبدًا" وجودها وقال بعد أيام إن "الناس في بورتوريكو لم يروا أبدًا أي شيء مثل هذه العاصفة".



وفي أكتوبر 2017، زعم ترامب أنه "لم يسمع أحد من قبل عن إصابة إعصار من الفئة 5 بالأرض"، وفي وقت سابق من هذا العام، قال مرة أخرى إنه لم يسمع أبدًا عن إعصار بهذه الشدة.



