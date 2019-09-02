لوحدها.. لحظة خروج رضيعة من بطن والدتها.. فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مذهلا، يظهر لحظة خروج رضيعة بمفردها من بطن أمها أثناء ولادتها قيصريًا.



تعود التفاصيل عندما ذهبت الأم البريطانية تشارلوت نولز البالغة من العمر 31 عامًا للمستشفى لولادة طفلتها الثانية، وبسبب معاناتها مع أول ولادة قرر الأطباء أن تقوم بالولادة القيصرية الطبيعية.



وتقوم فكرة الولادة القيصرية الطبيعية على شق الأطباء بطن الأم، وترك الطفلة تخرج بمفردها دون أى تدخل يذكر.



بينما وثقت العائلة تلك اللحظة الفريدة بالكاميرا، لتخرج الطفلة لايلا بمفردها من بطن أمها، حيث كانت نائمة فى بداية الأمر، فأيقظها الأطباء لتخرج بشكل كامل.



يذكر أن تلك التقنية فى الولادة نالت شهرة واسعة فى في مستشفيات بريطانيا، ومن عام لآخر تنتشر أكثر.



