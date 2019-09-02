ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لوحدها.. لحظة خروج رضيعة من بطن والدتها.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:36 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مذهلا، يظهر لحظة خروج رضيعة بمفردها من بطن أمها أثناء ولادتها قيصريًا.

تعود التفاصيل عندما ذهبت الأم البريطانية تشارلوت نولز البالغة من العمر 31 عامًا للمستشفى لولادة طفلتها الثانية، وبسبب معاناتها مع أول ولادة قرر الأطباء أن تقوم بالولادة القيصرية الطبيعية.

وتقوم فكرة الولادة القيصرية الطبيعية على شق الأطباء بطن الأم، وترك الطفلة تخرج بمفردها دون أى تدخل يذكر.

بينما وثقت العائلة تلك اللحظة الفريدة بالكاميرا، لتخرج الطفلة لايلا بمفردها من بطن أمها، حيث كانت نائمة فى بداية الأمر، فأيقظها الأطباء لتخرج بشكل كامل.

يذكر أن تلك التقنية فى الولادة نالت شهرة واسعة فى في مستشفيات بريطانيا، ومن عام لآخر تنتشر أكثر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة جديدة: العملية القيصرية تؤثر سلبا على تطور التوائم النفسي

الولادة الطبيعية تحت الماء.. مخاطرها ومميزاتها

شهامة أطباء .. أنقذوا رضيعة فور ولادتها بعد توقفها عن التنفس .. شاهد ماذا حدث

نصائح للنفاس بعد الولادة القيصرية.. احذري الأطعمة الحارة

الولادة القيصرية تزيد من نسب إصابة الأطفال بهذه الاضطرابات.. التوحد أبرزها

طفلة رضيعة تدخل في ثبات عميق أثناء ولادتها.. فيديو

ترشيحاتنا

سقط بهم الأسانسير من الدور السادس.. إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات في سوهاج

بعد ظهوره ببنطلون مثير للجدل.. عمرو دياب ينشر مجموعة صور من حفله بالساحل.. شاهد

مدرب الأهلى الجديد .. رينيه فايلر يصل القاهرة لبدء مشواره مع المارد .. صور

بعد مهاجمتها للبيوت في مصر.. ما لا تعرفه عن حشرة القراد

رجعوا حبايب.. محمد صلاح وماني اتفقا على نسيان الماضي

شاهد.. تركي آل الشيخ جالسا على الأرض لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور