استعدادا للقسم الثاني.. غزل المحلة يواجه كفر الشيخ وديا

يواجه فريق غزل المحلة منافسه كفر الشيخ غدا في تمام الساعة الرابعة عصرا علي ملعب زعيم الفلاحين وديا ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات دوري القسم الثاني.



ويسعي خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة لخوض اكبر عدد من المواجهات الودية للوصول الى قمة مستوي اللاعبين والجاهزية الكاملة قبل انطلاق مسابقة دوري المظاليم.



جدير بالذكر ان فريق غزل المحلة احتل المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 42 نقطة.