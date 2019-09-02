فضيحة كروية.. أحمد حسن كوكا يتسبب في هزيمة براجا برباعية أمام بنفيكا.. فيديو

تعرض فريق سبورتنج براجا والمحترف ضمن صفوفه المصري أحمد حسن كوكا الي خسارة كبيرة امام مضيفه بنفيكا بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري البرتغالي.



وتسبب أحمد حسن كوكا، في احتساب ركلة جزاء علي فريق وجاء منها الهدف الاول لبنفيكا وتم استبدال المصري بين شوطي المباراة.



وجاءت أهداف بنفيكا عن طريق لويس ميجيل أفونسو (هدفين) الأول في الدقيقة 25 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 47 عن بينما جاء الهدفين الثالث والرابع عن طريق النيران الصديقة حيث سجلهما برونو فيانا وريكاردو إيسخايو لاعبا سبورتينج براجا بالخطأ في مرماهم في الدقيقتين 51 و 73.



وبهذه النتيجة يرفع فريق بنفيكا رصيده للنقطة ال19 محتلا المكركز الثاني وتوقف رصيد براجا عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.