الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها وتحذر حزب الله

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد حدة التوتر على الحدود اللبنانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.



وقالت الوزارة وفق ما نقلته الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنها حذرت حزب الله من اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى التأثير على الأمن اللبناني.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدف الجنوب اللبناني، بوابل من القذائف عقب استهداف آلية عسكرية تابعة له من قبل عناصر حزب الله.



وأعلن حزب الله إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الأراضي المحتلة، ردا على ما قال إنه استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين دون طيار، الأسبوع الماضي.





