نجاح عملية دقيقة في مستشفى النجيلة بمطروح

شهدت مستشفى النجيلة المركزي اليوم نجاح إجراء عملية جراحية دقيقة في المسالك البولية، حيث تم إجراء عملية لطفل في عمر العامين كان يعاني من "ازدواج الحوالب على الجهتين" ما أدى إلى تضخم وارتفاع البول وارتجاعه الى الكلى مرة أخرى وأجرى الدكتور محمد سليمان الرفاعي استشاري جراحة المسالك البولية والذكورة والعقم و مناظير المسالك البولية العملية بنجاح.



وأكد والد الطفل شاهين موافي القريضي أن ابنه كان يعاني من ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة وتم عرضه على العديد من الأطباء بالإسكندرية، وما بين دوامة إجراء اشاعات وتحاليل توصل أحد الأطباء إلى أن نجله يحتاج إلى عملية ب٧٥ الفا لأنه يعاني من ازدواج الخوالي بجانبي الكلى.



ونظرا لظروفه الاقتصادية نصحه أحد أقاربه بالتوجه إلى الطبيب احمد ايهاب استشاري جراحة الأورام بمستشفى النجيلة، والذي اهتم بحالة طفله وقام بالتواصل مع العديد من الأطباء الكبار الذين تقاعسوا في الرد بالرغم من إرسال الاشاعات إليهم الى أن فوجئ باتصاله به ويخبره بأن الدكتور محمد سليمان الرفاعي استشاري جراحة المسالك البولية والذكورة والعقم ومناظير المسالك البولية والخصية المعلقة والعيوب التكوينية للاطفال ومدير مستشفى مطروح العسكري سيجري العملية بمستشفى النجيلة المركزي.



وأشار موافي إلى أن المستشفى لم يوجد بها جهاز منظار لجراحة الأطفال في المسالك البوليه وبمشاركة أهالي النجيلة وعلى رأسهم سعد كويلة أحد مشايخ قرية النجيلة والذي بدوره ساهم في تجميع المبلغ لتأجير جهاز المنظار.



وأكد الدكتور محسن طه أن مستشفى النجيلة تستقبل الحالات التأمين الصحي ونفقة الدولة ونفقة المحافظة وتستقبل حالات الطوارئ بالمجان مؤكدا على دور أهالي النجيلة اللذين يدعمون دائما القطاع الصحي بالمحافظة وخاصة مستشفى النجيلة المركزي.