رسميا.. انطلاق حملة المرشحين في الانتخابات الرئاسية التونسية

تبدأ، اليوم الاثنين، حملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة بشكل رسمي، لتستمر حتى يوم 12 سبتمبر الجاري، قبل أيام قليلة من التصويت في المرحلة الأولى.



ومن المقرر أن تجرى هذه الانتخابات في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، ويشارك فيها 26 مرشحا.



ومن أبرز المرشحين رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي والرئيس السابق منصف المرزوقي، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.



يذكر أنه تقرر عقد هذه الانتخابات في 15 سبتمبر الجاري، بدلا من نوفمبر، بسبب وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في يوليو الماضي.







