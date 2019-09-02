شاهد .. تسريب صور Sony Xperia 2

نشر موقع جى غسم آرينا الهندي مجموعة من الصور المسربة لأحدث هواتف علامة سونى اليابانية، وهو Sony Xperia 2 الذى يـأتى بكاميرا ثلاثية.



وتأتى فتحة الـ sim card فى الجهة اليسرى من الهاتف، أما البصمة تأتى أعلى زر التشغيل المتواجد فى الجهة اليمنى، وفى اسفل الهاتف منفذ فتخة كابل USB-C.



ويبدو أن سونى قررت اللحاق بباقى الشركات والتخلى عن منفذ سماعات الرأس التقليدية 3.5 ميلليمتر، كما يأتى بشاشة 6.12 بوصة مع معالج من نوع Snapdragon 855، مع ذاكرة مؤقتة سعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.



لم تكشف سونى عن سعر الهاتف حتى الآن، والذى سيطرح بعدة ألوان.



