الجماهير لـ علي ربيع: ربنا يفرحك زى ما أنت بتفرحنا .. فيديو

نشر الفنان على ربيع فيديو له مع الجماهير من مسرحية مسرح مصر، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلق علي ربيع، على الفيديو قائلا: "ده يوم عرض من ايّام عرض مسرحية ليلة العمر موجودة دلوقت على شاهد بلس كاملة هي وكل مسرحيات الموسم السادس ٢٢ مسرحية اللي يتفرج يبعتلي #علي_ربيع الموسم السادس كله نزل على شاهد بلس في العرض ده كل الاطفال تقريبا طلعوا على المسرح".



وحاز الفيديو على إعجاب كثير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي:



ربنا يفرحك زى ما انت مفرحنا - ربنا يحفظك - عسل وربنا



يذكر أن أحدث أعمال الفنان علي ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه".











