توقيع اتفاقية لإنشاء سلسلة أسواق تجارية بمصر بقيمة 500 مليون دولار

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اتفاقية مع مجموعة لولو الإماراتية لإنشاء محلات تجارية جديدة في أنحاء مختلفة من القاهرة.





وقامت الحكومة بالتوقيع على الاتفاقية مع يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو الدولية، بحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، بمقر مجلس الوزراء، وفق ما نقلته صحيفة عرب نيوز السعودية.





وقال رئيس مجلس إدارة الشركة: "عندما بدأنا التفكير في الاستثمار بمصر، كان لدينا خطة لضخ 100 مليون دولار فقط، لكن اليوم وضعنا اللمسات الأخيرة لخطط لاستثمار 500 مليون دولار لإنشاء عدد من محلات السوبر ماركت والماركت الصغيرة، وتوفير 8000 فرصة عمل مستدامة للمصريين".





ووفقا للاتفاق ، سيتم بناء أربع مشاريع بواسطة هيئة المجتمعات الحضرية في غضون 12 شهرا، التي ستدير هذه المشاريع بالتعاون مع شركة لولو لمدة ما بين 3 إلى 6 أشهر، في مدينة القاهرة الجديدة، و3 أكتوبر والعبور.





كما تخطط الشركة لإنشاء 6 هايبرماركت، و3 ميني ماركت مع مستثمرين أخرين في القطاع الخاص، كما دخلت الشركة في مرحلة نهائية من المناقشات مع الحكومة لدخول سوق الجملة للخضراوات والفواكه ومركز لوجستي لدعم أنشطتها للبيع بالتجزئة.



