تقلل من الضغط والسكري.. فوائد ممارسة كبار السن للتمارين الرياضية بعد الـ 70

كشف بحث جديد أجري مؤخرا في جامعة برمنغهام إلى أنه يمكن ممارسة التمارين الرياضية بالنسبة لكبار السن والذين تعدوا سن السبعين، والثمانين، وهو الذي يحق لهم فوائد كبيرة، بدلا من الجلوس على الأريكة ومشاهدة التلفاز.



وجد الخبراء أنه على كبار السن الذين لم يسبق لهم ممارسة التمارين الرياضية، أن يستفيدوا من الجلسات في صالة الألعاب الرياضية، والتي سوف تحميهم من الإصابة بالأمراض الخطيرة، واشفيهم إذا كان بالفعل يعانون من أمراض.



وأكد الباحثون أن ممارسة الرياضة بالنسبة لكبار السن، يمكن ان تجعلهم رياضيون وذات لياقة بدنية عالية، اعلى مما كانوا يحققونها في أعمارهم الصغيرة.



وتابع الباحثون أنهم يمكنهم ان يمارسوا رياضات خفيفة، مثل صعود ونزول الدرج، والمشي، وركوب الدراجات، ليحافظوا على لياقتهم البدنية، وهو الذي قلل من معدل ارتفاع السكر لديهم، ويحد من ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أنها يحافظ على مرونة المفاصل.



وأوضح الباحثون انهم يتوقعون أن ممارسة الرياضة البسيطة، بالنسبة لكبار السن يمنحهم قدرة متزايدة على بناء العضلات بسبب مستويات اللياقة العالية لديهم في هذه المرحلة.



وأظهرت نتائج الدراسة ان كبار السن يكون لديهم قدرات متساوية على بناء عضلات الجسم بشكل سريع، مثلما كانوا سيبنيها إن مارسوا الرياضة في شبابهم.



وقال قائد البحث الدكتور لي برين: "توضح دراستنا بوضوح أنه لا يهم إذا لم تكن تمارس التمارين بانتظام طوال حياتك ، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من التمرين كلما بدأت.



وأضافت انه، من الواضح أن الالتزام طويل الأجل بالصحة الجيدة وممارسة الرياضة هو أفضل نهج لتحقيق صحة الجسم بالكامل، ولكن حتى البدء لاحقًا في الحياة سيؤدي إلى الحد من وهن وضعف العضلات المرتبط بالعمر.



وتابعت، ان ممارسة كبار السن للعديد من الأنشطة مثل البستنة أو المشي صعودًا أو هبوطًا أو رفع حقيبة تسوق يمكن أن تساعد جميعًا في لياقتهم البدنية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.