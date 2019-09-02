اليوم.. انعقاد المؤتمر الأول لشباب الباحثين بهندسة كفر الشيخ

تنظم كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، اليوم، المؤتمر الأول لشباب الباحثين وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا في قاعة السيمنار، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود نعمة الله عميد كلية الهندسة.



ومن جانبه، قال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المؤتمر يهدف إلى تشجيع وتحفيز طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين على ممارسة البحث العلمي و إعداد أبحاث علمية لخدمة المجتمع والبيئة ذات مستوى علمي متميز، بالإضافة إلى زيادة التعاون العلمي والبحثي بين مختلف كليات الجامعة لتشجيع الباحثين المشاركين على مواصلة إنتاج البحث العلمي .



وأضافرئيس جامعة كفر الشيخ، أن البحث العلمي يعد أهم الركائز الأساسية في الجامعة وتحرص إدارة الجامعة على تشجيع الباحثين لتقديم الدراسات والبحوث العلمية ذات القيمة التطبيقية التي لها علاقة مباشرة في حل مشاكل المجتمع.



وأشار الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى إن اللجنة المنظمة استقبلت " 25 " بحثًا من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة، لافتًا إلى تشكيل لجنة تحكيم من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية المتخصصة بكلية الهندسة وتم قبول" 13" بحثًا منها.