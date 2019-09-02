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منوعات

آبل تكشف عن الجرابات الرسمية لـ iPhone11 .. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:38 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع فون آرينا التقني مجموعة من الصور المسربة تظهر الجرابات الخاصة بهاتف iPhone 11 الجديد، الذى ستكشف عنه آبل الأمريكية فى ولاية كاليفورينا يوم 10 سبتمبر الجارى.

وجاءت الأغطية الرسمية للهواتف الثلاثة من iPhone 11 لتؤكد تسريبات الكاميرا الثلاثية، كما أجبرت تلك الكاميرا أن تغير آبل فى مكان علامتها على الغطاء الخاص بالهاتف من أجل أن يكون شكلها متناسقا مع تصميم الجهاز الجديد.

وستعمل الهواتف الثلاثة بمعالج A13 Bionic الأسطورى، بالإضافة لشاشات من نوع AMOLED، بالإضافة لميزة الشحن اللاسلكى العكسي أن من وإلى الهاتف.

ولأول مرة تصبح علامة آبل الشهيرة فى منتصف ظهر الهاتف بالضبط، بعدما كانت تتواجد بالجزء العلوى من منتصف خلف الهاتف، والسبب فى ذلك هو أن يتوافق مكانها الجديد مع ضخامة حيز الكاميرات من أجل تصميم نهائى متناسق.

آبل تكشف عن الجرابات الرسمية لـ iPhone11 .. صور
آبل تكشف عن الجرابات الرسمية لـ iPhone11 .. صور
آبل تكشف عن الجرابات الرسمية لـ iPhone11 .. صور

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