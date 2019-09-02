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رياضة

المقاولون العرب يواجه فريق سلوفاكي وديا بمعسكر كرواتيا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
المقاولون العرب -
المقاولون العرب - أرشيفية
عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مباراة ودية أمام فريق سلوفاكي اليوم في ثاني وديات الفريق بمعسكر كرواتيا استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز الموسم الجديد 2019-2020.

وكان عماد النحاس المدير الفني لفيرق المقاولون قد خاض مباراة ودية أمام فريق القادسية الكويتي وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين يوم السبت الماضي .

جدير بالذكر أن فريق المقاولون العرب انهي الموسم الماضي محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة .

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