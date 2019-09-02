أبو السعود وعين الحياة .. محافظة القاهرة تسابق الزمن لتطوير عشوائيات مصر القديمة والخليفة .. تسكين 546 أسرة في وحدات مجهزة بـ الأسمرات 3 .. ومخطط شامل لتطوير المنطقة التاريخية وإعادة رونقها الحضارى

محافظة القاهرة :

هدم 274 عقارا و 196 مدبغة و51 مصنع غرة بأبو السعود

انتهاء إزالة منطقة عين الحياة تمهيدا لتطويرها

مخطط لإحياء المنطقة ووضعها على خارطة المقاصد الأثرية والسياحية







تستمر محافظة القاهرة على قدم وساق في خطتها لتطوير المناطق العشوائية ، حفاظا على أرواح قاطنيها وتوفير سكن ملائم لهم ، علاوة على تطوير تلك المناطق بما يعكس واجهة مشرفة للعاصمة.



وفي هذا السياق ، أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة ، أنه تم أمس استئناف أعمال الإزالة في منطــقة ابــو السعود بحى مصر القديمة، استمــرارا لجهــود المنطقــة الجنوبيــة فى إخلاء المنطــقة وهــدم العقارات وازالة الاشغالات والتواجدات السكنية المخالفة.



وأسفرت الاعمال عن هدم 61 عقار وتسكين 8 أسر مستحقين بحى الاسمرات بــوحدات سكنية مفروشة كاملة الاثاث بالاضافة الى فحص مدى استحقاق 7 أسر وتم استبعاد 28 اسرة غير مستحقة.



وأشار المحافظ إلى أنه تم نقل وتسكين 546 أسرة حتى الآن بمشروع الأسمرات 3 بوحدات مفروشة بالكامل بالأثاث و مزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير وسائل نقل للمواطنين الذين تم إخلاؤهم ونقلهم إلى مساكنهم الجديدة والذى لاقى استحسان المواطنين وأدى إلى مطالبة المقيمين بالمنطقة بسرعة نقلهم أسوة بجيرانهم وقد تم هدم 274 عقارا حتى الآن كما تم هدم 196 مدبغة وباقى 18 مدبغة سيتم ازالتهم خلال الأيام المقبلة كما تم الانتهاء من إزالة 51 مصنع غرة .



وفور الانتهاء من ازالة المنطقة بالكامل ورفع كافة المخلفات منها سيتم اعادة تخطيطها طبقًا للمخطط العمراني والذي قام بتصميمه خبراء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإعادة استغلال المنطقة المتميزة تراثيًا وارتباطها بسور مجرى العيون.



وكان قد تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية و مقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاَ لخطة اجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.



ويعد مجرى العيون أحد معالم القاهرة الاسلامية التي شيدها السلطان الغوري قبل نحو 800 عام وتسعى الدولة إلى إحياء هذه المنطقة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضارى، بما تتمتع به من قيمة ثقافية لتمثل إضافة جديدة على خارطة المقاصد الأثرية والسياحية بمصر.



وفي سياق متصل ، أعلـن اللــواء احمـد فـــــؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه مستمر في خطة محافظة القاهرة للقضاء على المناطق العشوائية والتى تمثل خطورة على قاطنيها .



و أعلن أنه تــم الانتهاء من إزالة جميع العقارات بمنطقة عين الحياة بحى الخليفة حيث بلـغ اجمالى مـا تـم هدمة 205 عقــار وجارى حاليا رفع الأنقاض والتحفظ على الأرض تمهيدا لتطوير المنطقة التى تعتبر منطقة تاريخية.



وأكد أنه تم تسكين عدد 69 أسرة مستحقة بـ وحدات سكنية تابعة للمحافظة بمنطقة السادس من أكتوبر.



وذكر محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المنطقة العشوائية هى جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذى وضعته الدولة للمنطقة ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة .



وبدأت أجهزة المحافظة فى ازالة العقارات المقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة بحضور اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن .



وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة أجرت بحثًا دقيقًا لحصر الأسر المستحقة وقامت بتسكينهم فى الاسمرات وأكتوبر مشيرًا إلى أن المنطقة تعد منطقة خطورة من الدرجة الثانية صادر بشأنها قرار إزالة منذ عام 2017 وسيتم إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية واعادة تخطيط منطقة الفسطاط .



يذكر أن منطقة "عين الحياة" تقع بحى الخليفة وامتدت إليها العشوائيات وتعاني معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات بها ولنقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.





