إنجي خطاب تشارك الجماهير بفيديو جديد لها.. ومتابعون: جميلة وروحك حلوة.. شاهد

نشرت الفنانة إنجى خطاب فيديو له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت إنجى خطاب على الفيديو قائلة "morning، وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : حبة كريز - عسل - جميلة وروحك حلوة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجى خطاب مسلسل كلبش ٢ بطولة الفنان أمير كرارة.





