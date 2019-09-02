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فن

إنجي خطاب تشارك الجماهير بفيديو جديد لها.. ومتابعون: جميلة وروحك حلوة.. شاهد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:07 م
انجى خطاب
انجى خطاب
القسم الميدانى
نشرت الفنانة إنجى خطاب فيديو له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إنجى خطاب على الفيديو قائلة "morning، وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : حبة كريز - عسل - جميلة وروحك حلوة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجى خطاب مسلسل كلبش ٢ بطولة الفنان أمير كرارة. 


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