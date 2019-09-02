نشرة الرياضة.. محمد صلاح ومانى حبايب.. وصول مدرب الأهلي الجديد للقاهرة .. وأمير مرتضى يكشف مفاجآت عن رينيه فايلر

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لكم أبرز الأخبار الرياضية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الموافق 2-9-2019، ومن أبرزها:
مفاجأة .. أمير مرتضي منصور: فاوضت رينيه فايلر قبل الأهلي .. فيديو
أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنه تفاوض مع رينيه فايلر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي قبل أن يتولى ميتشو المهمة.
فضيحة كروية.. أحمد حسن كوكا يتسبب في هزيمة براجا برباعية أمام بنفيكا.. فيديو
تعرض فريق سبورتنج براجا والمحترف ضمن صفوفه المصري أحمد حسن كوكا الي خسارة كبيرة امام مضيفه بنفيكا بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري البرتغالي.
الجهاز الفني للنادي الأهلي يصل القاهرة على دفعتين.. تفاصيل
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.
رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد يرفض التصريحات الصحفية .. ومؤتمر تقديمه بـ الجزيرة
ورفض فايلر الإدلاء بأي تصريحات صحفية في الوقت الحالي على أن يتم عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم في مقر النادي بالجزيرة.
صور جديدة لأول ظهور لـ مدرب الأهلي الجديد في مطار القاهرة
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة في السعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.
مدرب الأهلى الجديد .. رينيه فايلر يصل القاهرة لبدء مشواره مع المارد .. صور
موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة
نجح نادي الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز علي الاتحاد السكندري بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت مساء امس الاحد على ملعب الإسماعيلية في نصف النهائي.
مدرب ليفربول يدافع عن محمد صلاح بعد أزمة الأنانية مع ماني
رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول توجيه أي اتهام لنجم الفريق محمد صلاح بخصوص الأنانية وعدم تمرير الكرة بقصد إلى زميله ساديو ماني.
رجعوا حبايب.. محمد صلاح وماني اتفقا على نسيان الماضي
كشفت تقارير الصحف الإنجليزية انتهاء أزمة النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في فريق ليفربول بعد انتهاء المباراة أمام فريق بيرنلي.
موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر
يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز منافسه بتروجيت اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة على ملعب بتروسبورت مساء ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.
شقيق عمرو زكي يكشف تطورات حالة نجم الزمالك السابق بعد حادث العلمين.. فيديو
قال صابر زكى شقيق شقيق عمرو زكي نجم الزمالك إن حالته الصحية أمس الجمعة كانت بالغة الصعوبة وبدأت تتحسن تدريجيا اليوم السبت، لافتا إلى إن أنه سيجرى عدة إشاعات على المخ للاطمئنان على حالته الصحية.
أول ظهور لـ عمرو زكي مع الحضري بعد تعرضه لحادث .. شاهد
نشر عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب وفريق النجوم السابق، صور له عبر صفحته الشخصية على انستجرام برفقة عمرو زكى مهاجم منتخب مصر بعد تعرضه لحادث مروع مؤخرًا.
مفاجأة .. أمير مرتضي منصور: فاوضت رينيه فايلر قبل الأهلي .. فيديو
أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنه تفاوض مع رينيه فايلر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي قبل أن يتولى ميتشو المهمة.
فضيحة كروية.. أحمد حسن كوكا يتسبب في هزيمة براجا برباعية أمام بنفيكا.. فيديو
تعرض فريق سبورتنج براجا والمحترف ضمن صفوفه المصري أحمد حسن كوكا الي خسارة كبيرة امام مضيفه بنفيكا بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري البرتغالي.
الجهاز الفني للنادي الأهلي يصل القاهرة على دفعتين.. تفاصيل
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.
رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد يرفض التصريحات الصحفية .. ومؤتمر تقديمه بـ الجزيرة
ورفض فايلر الإدلاء بأي تصريحات صحفية في الوقت الحالي على أن يتم عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم في مقر النادي بالجزيرة.
صور جديدة لأول ظهور لـ مدرب الأهلي الجديد في مطار القاهرة
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة في السعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.
مدرب الأهلى الجديد .. رينيه فايلر يصل القاهرة لبدء مشواره مع المارد .. صور
موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة
نجح نادي الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز علي الاتحاد السكندري بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت مساء امس الاحد على ملعب الإسماعيلية في نصف النهائي.
مدرب ليفربول يدافع عن محمد صلاح بعد أزمة الأنانية مع ماني
رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول توجيه أي اتهام لنجم الفريق محمد صلاح بخصوص الأنانية وعدم تمرير الكرة بقصد إلى زميله ساديو ماني.
رجعوا حبايب.. محمد صلاح وماني اتفقا على نسيان الماضي
كشفت تقارير الصحف الإنجليزية انتهاء أزمة النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في فريق ليفربول بعد انتهاء المباراة أمام فريق بيرنلي.
موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر
يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز منافسه بتروجيت اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة على ملعب بتروسبورت مساء ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.
شقيق عمرو زكي يكشف تطورات حالة نجم الزمالك السابق بعد حادث العلمين.. فيديو
قال صابر زكى شقيق شقيق عمرو زكي نجم الزمالك إن حالته الصحية أمس الجمعة كانت بالغة الصعوبة وبدأت تتحسن تدريجيا اليوم السبت، لافتا إلى إن أنه سيجرى عدة إشاعات على المخ للاطمئنان على حالته الصحية.
أول ظهور لـ عمرو زكي مع الحضري بعد تعرضه لحادث .. شاهد
نشر عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب وفريق النجوم السابق، صور له عبر صفحته الشخصية على انستجرام برفقة عمرو زكى مهاجم منتخب مصر بعد تعرضه لحادث مروع مؤخرًا.