التحفظ على جثة امرأة حامل عثر عليها غارقة بشبرا الخيمة

امرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالتحفظ على جثة ربة منزل عثر عليها طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة داخل مستشفى ناصر العام وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة لتوقيع الكشف الطبى عليها وبيان سبب الوفاة.



من ناحية اخرى كشفت المعاينة الاولية لضباط المباحث أن الجثة لسيدة مجهولة في الثلاثين من عمرها وليس بها أي إصابات ظاهرية ويرجح بوفاة باسفكسيا الغرق كما تبين ان المتوفاة حامل وترتدى ملابسها كاملة ، ولا توجد أي أوراق تدل على شخصيتها.



وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بالعثور على جثة لأنثى طافية في مياه ترعة الإسماعيلية وعلى الفور تم انتشالها ونقلها الى المستشفى.



وتشكل فريق بحث بقيادة اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والذى امر بفحص مطابقة الجثة مع بلاغات الاختفاء والغرق خلال الفترة الماضية لكشف هوية المتوفاة وكشف غموض وملابسات الواقعة.

