ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على جثة امرأة حامل عثر عليها غارقة بشبرا الخيمة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:38 ص
غرق شخص
غرق شخص
إبراهيم الهوارى
امرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالتحفظ على جثة ربة منزل عثر عليها طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة داخل مستشفى ناصر العام وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة لتوقيع الكشف الطبى عليها وبيان سبب الوفاة.

من ناحية اخرى كشفت المعاينة الاولية لضباط المباحث أن الجثة لسيدة مجهولة في الثلاثين من عمرها وليس بها أي إصابات ظاهرية ويرجح بوفاة باسفكسيا الغرق كما تبين ان المتوفاة حامل وترتدى ملابسها كاملة ، ولا توجد أي أوراق تدل على شخصيتها.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بالعثور على جثة لأنثى طافية في مياه ترعة الإسماعيلية وعلى الفور تم انتشالها ونقلها الى المستشفى.

وتشكل فريق بحث بقيادة اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والذى امر بفحص مطابقة الجثة مع بلاغات الاختفاء والغرق خلال الفترة الماضية لكشف هوية المتوفاة وكشف غموض وملابسات الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتولة داخل شوال .. جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة فتاة في شبرا

بعد هروبه من الحر.. مصرع عامل غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بشبرا الخيمة

العثور علي جثة طفل مجهول الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية

انتشال جثة طفل غرق فى ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

استعجال التحريات في واقعة العثور على جثة مسن متعفنة في عابدين

ترشيحاتنا

أخبار الفن | هنا الزاهد تسخر من خطيبها .. حيطة سد تحقق المليون الأول.. ورامي صبري ينشر صورة لـ عامر منيب

انخفاض في أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-9-2019.. تعرف على تفاصيل تراجع سعر الذهب.. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان .. الإفتاء تحرم بيع السجائر والتدخين بكل أنواعه وتكشف حكم الدين في المايوه الشرعي وتنصح بـ3 أمور تساعد على الخشوع في الصلاة

مدرب الأهلى الجديد .. رينيه فايلر يصل القاهرة لبدء مشواره مع المارد .. صور

فيديوجراف| أضرار تكرار استخدام زجاجات المياه البلاستيكية

لوحدها.. لحظة خروج رضيعة من بطن والدتها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة وكعب عالي.. شاهد ياسمين الخطيب فى أحدث ظهور لها

فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها

بقميص شفاف.. درة زروق تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير ساحرة على البحر