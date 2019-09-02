الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان استمرار التعاون لمكافحة الإرهاب.. وغضب دولي من قطر.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية



وشكك الباحث في العلوم السياسية، بجامعة لوزان السويسرية، سيمسون يماني، في تقرير بالصحيفة، بشرعية تنظيم قطر لكأس العالم 2022، في ظل انتهاك الدوحة لحقوق العمال المهاجرين.



ومن الأراضي الليبية، أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة تركية مسيرة لدى محاولتها الهبوط في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، وذلك بعد استهدافها مواقع للجيش ومنشآت مدنية.



وعلى الحدود اللبنانية، قصفت إسرائيل مناطق في جنوب لبنان ردًا على ما قالت إنه هجوم صاروخي استهدف قوة لها في شمال فلسطين المحتلة.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "عددًا من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات عسكرية".



وأضاف: "تم تأكيد الضربات وردت القوات الإسرائيلية بالنيران على مصدر الصواريخ وأهداف في الجنوب اللبناني".



وعالميا، ضرب الإعصار دوريان جزر الباهاما أمس الأحد بعد أن أصبح ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة، واقترب أكثر من الولايات المتحدة حيث جرى إخلاء بعض المناطق في ولاية فلوريدا بينما تتأهب ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاينا لاستقبال رياح عاتية وأمطار غزيرة.



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكد الشيخ محمد بن راشد، رئيس وزراء الإمارات على أن: "أحلامنا في السماء، لكن أقدامنا على الأرض، ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في كل قطاعاتنا الحيوية. حكومتنا ستبقى مسخرة لخدمة المواطنين، ورفاهيتهم، وتوفير حياة عزيزة لهم؛ هكذا تعلمنا من زايد".



ومن اليمن، واصلت ألوية العمالقة، المقاتلة ضمن القوات اليمنية المشتركة، في الساحل الغربي من اليمن، إرسال وحداتها العسكرية، باتجاه العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للمشاركة في عمليات تأمين المدينة، والتصدي لميليشيات الإخوان الزاحفة من الشمال نحو الجنوب، فيما خرجت في تعز مسيرات حاشدة رفضًا لحشود ميليشيات الإصلاح الإخوانية ضد المحافظات الجنوبية.



ومن السودان، أوقفت نيابة مكافحة الفساد السودانية، حاتم حسن بخيت مدير مكتب الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهمة نقله مبلغ 25 مليون دولار للبشير.



وكشفت السلطات أنه تم اعتقال بخيت في إطار التحقيق مع البشير بتهم الثراء الحرام ومخالفة قوانين النقد الأجنبي، بعدما اعترف الرئيس المخلوع بأنه استلم مبلغ 25 مليون دولار عبره.



ومن صحيفة الاتحاد، أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في لبنان، مشددًا على أن مصر مستمرة في متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع كل الأطراف المعنية للحفاظ على الاستقرار في لبنان وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية.



فيما أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية، وأن اللبنانيين طالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته.



ومن الولايات المتحدة الأمريكية، قال القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلى الأمريكية كيفين ماكالينان ،إن أعمال إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة الأمريكية تمثل تهديدًا مطلقًا للأمن الداخلي، الذي يحظى باهتمام متزايد داخل دوائر الحكومة الاتحادية، وذلك عقب وقوع حادث إطلاق النار في تكساس.





















سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، الضوء على أهم القضايا في الشأن الإماراتي والإقليمي، والدولي، كما ركزت على القضايا في الشأن المصري.البداية من صحيفة البيان، التي نقلت اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على استمرار التعاون لمواجهة الإرهاب، وذلك خلال جلسة مباحثات بينهما، والتي تناولت استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون.كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية. وأشاد أمير الكويت بما تتسم به العلاقات الكويتية المصرية من أخوة وصداقة وروابط تاريخية. بدوره، ثمن الرئيس السيسي جهود الكويت للتوصل لتسوية سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي.ومن قطر، دعت صحيفة سويسرية، الدول المنادية بحقوق الإنسان لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، ردًا على جرائمها بحق ملايين العمال المهاجرين.