كفاح أطفال .. طلاب الفيوم يشاركون في جني محصول القطن للبحث عن لقمة عيش .. رضا : احصل على 30 جنيها يوميا لمساعدة والدي .. وأحمد: لم أكلف أبي عناء مصروفات المدارس

أطفال الفيوم :

نعمل من الساعة 5 فجرا الى الساعة 11 ظهرا

نشتري مستلزمات الدراسة من زى وكتب الخارجية

نساعد أبائنا على مشاق الحياة





يرسم أطفال الفيوم قصص نجاح وكفاح مشرف، أثناء مشاركتهم في جني محصول القطن، وذلك في البحث عن لقمة العيش، وتتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، يجسدون قصص كفاح لتوفير بعض الأموال، من اجل شراء ملابس المدارس ومساعدة الأب والأم فى الحياة اليومية.



التقى "صدى البلد" بالأطفال في قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم ، الباحثين عن لقمة العيش للتعرف على قصص كفاحهم، وعملهم في جني محصول القطن.



في البداية قالت رضا فتحى، طالبة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة فاطمة فتحى للتعليم الاساسى: "أعمل فى جني القطن منذ 3 سنوات لكى أساعد والدي المريض الذى كان يعمل عامل تراحيل ، ووالدتى التى لا تعمل ، بالاضافة الى وجود 4 أشقاء لى فى المدارس، واعمل فى جنى القطن حيث أقوم من الساعه 5 فجرا الى الساعة 11 ظهرا للعمل فى جني القطن، واحصل على 30 جنيها يوميا بإجمالي شهرى 900 جنيه، اعطيهم لوالدى".



وأضافت الطالبة آية جمعة، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة فاطمة فتحى للتعليم الأساسى: "أستيقظ يوميا من الساعه 4 فجرا للذهاب إلى فرقة جنى القطن، لنبدأ العمل من الخامسة صباحا وحتى الحادية عشرة ظهرا، ونحصل على 30 جنيها يوميا، أضعهم فى الحصالة وعند ملئ الحصالة، أعطيهم لوالدى الذى يعمل فى المعمار، حيث يعمل يوما و10 أيام لا يجد عملا .



وأكد الطالب محمود حسين بالصف السادس الابتدائي بمدرسة فاطمة فتحى للتعليم الأساسى بقرية بنى صالح بمركز الفيوم، أنه يعمل يوميا فى جمع القطن تحت الشمس الحارقة من الفجر وحتى صلاة الظهر، من أجل شراء الزى المدرسي، ومساعدة والده الذى يعمل مساعد مبيض محارة .



وقال أحمد حسين طالب بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة فاطمة فتحى للتعليم الأساسى بقرية بنى صالح بمركز الفيوم: "اعمل فى مهنة جنى القطن منذ 4 سنوات، لم أكلف والدى عناء اى مصروفات للمدارس، حيث اشترى سنويا الزى المدرسى وأسدد مصاريف المدرسة، وكذلك شراء الكتب الخارجية ، والحمد لله نجحت فى الأعدادية وتقدمت باوراقى الى التعليم الثانوى الفني".