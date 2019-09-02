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مرأة

فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
زوجة عماد متعب
زوجة عماد متعب
هاجر هانئ
هنأ اللاعب عماد متعب، نجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلادها، وقام بنشر صورة تجمعه بها، معلقا "كل سنة وانتي اغلى واجمل واحلى حاجة شوفتها في حياتي علشان الدنيا بالنسبالي اتغيرت من بعد معرفتك وربنا يخليكي ليا ومتحرمش منك ياكل حياتي".


تتمتع يارا نعوم الحاصلة على لقب ملكة جمال مصر في عام 2008، بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات، فهى تعتمد على الفساتين الجذابة والملفتة التى تبرز رشاقتها و أناقتها، كما تعتمد أيضا على قطع الملابس العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

وتقوم زوجة عماد متعب بتنسيق قطع الاكسسوارات و الحقائب و نظارات الشمس التى تتناسب مع وجهها وتمنحها إطلالة متكاملة و جذابة.




فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها
فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها

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فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها

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