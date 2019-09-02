أخبار اليوم .. رينيه فايلر يصل القاهرة .. حبس متهم جديد في حادث تفجير معهد الأورام.. هنا الزاهد تسخر من أحمد فهمي

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
مدرب الأهلى الجديد .. رينيه فايلر يصل القاهرة لبدء مشواره مع المارد .. صور
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.
حبس متهم جديد في حادث تفجير معهد الأورام
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس حسام عادل المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أول ظهور لـ عمرو زكي مع الحضري بعد تعرضه لحادث .. شاهد
نشر عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب وفريق النجوم السابق، صور له عبر صفحته الشخصية على انستجرام برفقة عمرو زكى مهاجم منتخب مصر بعد تعرضه لحادث مروع مؤخرًا.
شقيق عمرو زكي يكشف تطورات حالة نجم الزمالك السابق بعد حادث العلمين.. فيديو
قال صابر زكى شقيق شقيق عمرو زكي نجم الزمالك إن حالته الصحية أمس الجمعة كانت بالغة الصعوبة وبدأت تتحسن تدريجيا اليوم السبت، لافتا إلى إن أنه سيجرى عدة إشاعات على المخ للاطمئنان على حالته الصحية.
فضحتنا .. هنا الزاهد تسخر من خطيبها أحمد فهمي
نشر الفنان أحمد فهمى صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يظهر فى الصورة وهو يشرب من احدى النافورات في العاصمة الايطالية روما.
رجعوا حبايب.. محمد صلاح وماني اتفقا على نسيان الماضي
كشفت تقارير الصحف الإنجليزية انتهاء أزمة النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في فريق ليفربول بعد انتهاء المباراة أمام فريق بيرنلي.
شاهد .. ملكة جمال روسيا تكشف سبب طلاقها من ملك ماليزيا السابق
كشفت للمرة الأولى أوكسانا فويفودينا، ملكة جمال موسكو السابقة لعام 2015، عن أسباب طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.
ماتوا في ليلة العمر .. أول صور لـ محمد وسارة بعد انقلاب سيارة زفافهما بالدقهلية
حصل موقع صدى البلد على صور لـ عروسي الدقهلية بعد مصرعهما في حادث انقلاب سيارة الزفاف.
مدرب الأهلى الجديد .. رينيه فايلر يصل القاهرة لبدء مشواره مع المارد .. صور
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.
حبس متهم جديد في حادث تفجير معهد الأورام
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس حسام عادل المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أول ظهور لـ عمرو زكي مع الحضري بعد تعرضه لحادث .. شاهد
نشر عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب وفريق النجوم السابق، صور له عبر صفحته الشخصية على انستجرام برفقة عمرو زكى مهاجم منتخب مصر بعد تعرضه لحادث مروع مؤخرًا.
شقيق عمرو زكي يكشف تطورات حالة نجم الزمالك السابق بعد حادث العلمين.. فيديو
قال صابر زكى شقيق شقيق عمرو زكي نجم الزمالك إن حالته الصحية أمس الجمعة كانت بالغة الصعوبة وبدأت تتحسن تدريجيا اليوم السبت، لافتا إلى إن أنه سيجرى عدة إشاعات على المخ للاطمئنان على حالته الصحية.
فضحتنا .. هنا الزاهد تسخر من خطيبها أحمد فهمي
نشر الفنان أحمد فهمى صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يظهر فى الصورة وهو يشرب من احدى النافورات في العاصمة الايطالية روما.
رجعوا حبايب.. محمد صلاح وماني اتفقا على نسيان الماضي
كشفت تقارير الصحف الإنجليزية انتهاء أزمة النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في فريق ليفربول بعد انتهاء المباراة أمام فريق بيرنلي.
شاهد .. ملكة جمال روسيا تكشف سبب طلاقها من ملك ماليزيا السابق
كشفت للمرة الأولى أوكسانا فويفودينا، ملكة جمال موسكو السابقة لعام 2015، عن أسباب طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.
ماتوا في ليلة العمر .. أول صور لـ محمد وسارة بعد انقلاب سيارة زفافهما بالدقهلية
حصل موقع صدى البلد على صور لـ عروسي الدقهلية بعد مصرعهما في حادث انقلاب سيارة الزفاف.