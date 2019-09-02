فقدان الشهية وخمول وكسل.. 11 علامة تدل على إصابتك بـ فقر الدم

فقر الدم أو ما يطلق عليه البعض "نقص الحديد"من الأمراض الأكثر شيوعا بين الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، فهو لا يقتصر على فئة عمرية محددة، ويصاب البعض بفقر الدم نتيجة عدة أسباب منها عدم تناول الأطعمة الغنية بعنصر الحديد.



كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض العلامات و التى تدل على إنك تعانى من فقر الدم أو نقص الحديد ، وتمثلت فى ...

- عدم التركيز

- خمول وكسل

- سرعة التعب والنهجان لأقل مجهود

- نقص النوم

- طنين الأذنين

- ضعف نمو الأظافر واعوجاجها وتصبح هشة وسهلة الكسر ويقل سمكها

- فقدان الشهية

- الشعور بزيادة في عدد دقات القلب

- ضعف عام وتعب وإرهاق وخاصة بالعضلات

- الشعر يصبح جافًا فاقدًا البريق وسهل التقصف والسقوط

- صداع ودوار مع الشعور بعدم الثبات



