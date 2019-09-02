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رسميًا.. هواوى تعلن ميعاد طرح Mate 30

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:03 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة هواوى الصينية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم رسمي عن موعد إطلاق أحدث أيقوناتها Mate 30، وهو يوم 19 سبتمبر الجارى.

لياتى إطلاق الهاتف بعد مرور 9 أيام فقط من إطلاق هاتف آيفون المنتظر فى 10 سبتمبر، وبعد حالة من الجدل بين الصين وأمريكا فى الأزمة الشهيرة.

والتى تسببت فى إطلاق تحفة هواوي الجديد بدون نظام أندرويد الشهير، بعدما أكدت جوجل الأمريكية وذلك وهى المالكة لنظام أندرويد الشهير، وسيعمل الهاتف بنظام هواوى الخاص بها.

ومن المنتظر أن يحصد هذا الهاتف مبيعات خرافية بسبب المواصفات السورية التى يتمتع بها، و تجربة نظام هواوى الخاص الذى يعد أسرع من أندرويد بحوالى 60%.

وستشهد مدينة ميونخ الألمانية حدث إطلاق الهاتف الجديد، والذى سيأتى بنسختين هما النسخة العادية والنسخة البرو.



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