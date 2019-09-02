الكشف على ٢١٩٣ حالة فى قافلة طبية لعلاج الأمراض المزمنة في قرية المحروسة بقنا

نظمت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية على مدار يومين بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، تمكنت خلالها من توقيع الكشف الطبي علي ٢١٩٣ حالة متنوعة.





تضمنت القافلة تنظم محاضرات توعية، للتوعية بخطورة الأمراض المزمنة وضرورة الاهتمام بالنظافة العامه والأساليب الصحية ، حاضرت فيها الدكتورة ابتسام فتح الله مديرة الثقافة الصحية بمديرية الصحة، وشارك فيها ٢٩٦ مواطنا ومواطنة من أبناء القرية.





قال الدكتور رمضان الخطيب- وكيل وزارة الصحة بقنا، تم تنظيم القافلة بناءً علي تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بتكثيف وزيادة عدد القوافل الطبية لتشمل كل قرى المحافظه شمالا وجنوبا ومحاولة توصيل الخدمة الطبية لكافة القرى بالمحافظة.





وأوضح الخطيب، بأن القافلة اشتملت علي 12 سيارة عيادات مجهزة لمعظم التخصصات من أطفال وباطنة وعظام ونساء ومسالك وجراحة وأسنان وتنظيم أسرة ورمد وصدر وأنف وأذن وجلدية.



