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الكشف على ٢١٩٣ حالة فى قافلة طبية لعلاج الأمراض المزمنة في قرية المحروسة بقنا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:55 ص
الكشف علي ٢١٩٣ حالة
الكشف علي ٢١٩٣ حالة فى قافلة طبية لعلاج الأمراض المزمنة
يوسف رجب
نظمت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية على مدار يومين بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، تمكنت خلالها من توقيع الكشف الطبي علي ٢١٩٣ حالة متنوعة. 

تضمنت القافلة تنظم محاضرات توعية، للتوعية بخطورة الأمراض المزمنة وضرورة الاهتمام بالنظافة العامه والأساليب الصحية، حاضرت فيها الدكتورة ابتسام فتح الله مديرة الثقافة الصحية بمديرية الصحة، وشارك فيها ٢٩٦ مواطنا ومواطنة من أبناء القرية. 

قال الدكتور رمضان الخطيب- وكيل وزارة الصحة بقنا، تم تنظيم القافلة بناءً علي تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بتكثيف وزيادة عدد القوافل الطبية لتشمل كل قرى المحافظه شمالا وجنوبا ومحاولة توصيل الخدمة الطبية لكافة القرى بالمحافظة. 

وأوضح الخطيب، بأن القافلة اشتملت علي 12 سيارة عيادات مجهزة لمعظم التخصصات من أطفال وباطنة وعظام ونساء ومسالك وجراحة وأسنان وتنظيم أسرة ورمد وصدر وأنف وأذن وجلدية. 

وأشار الخطيب، إلى أن القافلة تمكنت في اليوم الأول من توقيع الكشف الطبي على 1103 حالة مرضية، وفي اليوم الثاني تم الكشف علي 1090 حالة، تم تحويل عدد كبير منهم لإجراء تحاليل و أشعة متنوعة، إضافة لتحويل 39 حالة لمستشفى قنا العام لاستكمال العلاج، واستخراج 34 قرار علاج علي نفقه الدولة.  
الكشف على ٢١٩٣ حالة فى قافلة طبية لعلاج الأمراض المزمنة في قرية المحروسة بقنا
الكشف على ٢١٩٣ حالة فى قافلة طبية لعلاج الأمراض المزمنة في قرية المحروسة بقنا
الكشف على ٢١٩٣ حالة فى قافلة طبية لعلاج الأمراض المزمنة في قرية المحروسة بقنا
الكشف على ٢١٩٣ حالة فى قافلة طبية لعلاج الأمراض المزمنة في قرية المحروسة بقنا
الكشف على ٢١٩٣ حالة فى قافلة طبية لعلاج الأمراض المزمنة في قرية المحروسة بقنا

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