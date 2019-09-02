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احذر الكثافات المرورية في تلك المناطق بالقاهرة الكبرى..تعرف على التفاصيل..فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:41 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الأثنين، الحالة المرورية بشوارع القاهرة من خلال google earth.

ورصدت اللقطات الجوية، كثافات مرورية كبيرة في طريق العروبة" صلاح سالم"، في الاتجاه القادم من المطار متجه إلى كوبري أكتوبر.

وأظهرت اللقطات، أن الاتجاه القادم من مدينة نصر متجها إلى العباسية أعلى كوبري أكتوبر يشهد بعض الكثافات المرورية، بينما يشهد الاتجاه الآخر سيولة مرورية تامة.

ورصدت اللقطات أن هناك كثافات مرورية ايضًا أعلى كوبري أكتوبر في المنطقة التي تعلو غمرة ورمسيس متجها إلى المهندسين.

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