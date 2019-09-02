داليا أيمن توجه نصائح للاستمتاع بالحياة فى صباح البلد.. فيديو

طالبت الإعلامية، داليا أيمن، من جميع المواطنين، الاستمتاع بالحياة، والبحث عن السعادة، معلقة: "ابدأ يومك الجديد بالتفائل، والأمل والضحك".



وأضافت، داليا أمين، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أى مواطن ينام غاضبا يتعرض لمشكلات صحية كثيرة.



وأشارت إلى أن كل شخص عليه أن يتقرب من الأشخاص السعداء الذين يهونون الحياة.



وأوضحت أن الطاقة الإيجابية مهمة جدًا وعلينا الاقتراب من المواطنين الإيجابيين وليس السلبيين.

