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أخبار العالم

إيران تقرر منح المواطنين القطريين تأشيرات دخول عند الوصول لمطاراتها

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:52 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين، أن طهران قررت منح تأشيرات المطار لمواطنيها المسافرين إلى إيران.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين، إن إيران قررت منح تأشيرات سياحية في المطارات للمواطنين القطريين المسافرين إلى إيران.

وأضاف المصدر أن المواطنين القطريين يمكنهم كذلك الحصول على تأشيرات سفر لمرة واحدة أو عدة مرات من السفارة الإيرانية في الدوحة، وذلك لتجنب التأخير والازدحام في المطار.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، قد قالت في وقت سابق إن العلاقات بين الدوحة وطهران تستند إلى حقائق مهمة، تتمثل في الموقع الجغرافي والشراكة بين البلدين في أكبر حقل الغاز في العالم.

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