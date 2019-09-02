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الحوثي الإرهابية تزعم شن هجوم على تجمعات للجيش السعودي قبالة جازان

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
حسام رضوان
زعمت ميليشيات الحوثي الإرهابية اليوم الاثنين شن هجوم بطائرة مسيرة استهدف تجمعات للجيش السعودي قبالة مدينة جازان غربي المملكة.

وبحسب "المسيرة" قال المتحدث باسم الميليشيا، يحيى سريع إن سلاح الجو نفذ هجوما جويا بطائرة "قاصف 2 كيه" على تجمعات للجيش السعودي شمالي حرض قبالة جازان.

وتواصل المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران هجماتها الإرهابية على المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا بمساعدة الإمارات.

وأطلقت الحوثي مئات الصواريخ والطائرات الدرون التي دعمتها بها إيران وتزعم أنها محلية الصنع، تجاه المملكة، مستهدفة مدنيين وعسكريين.

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