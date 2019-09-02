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مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في فندق بـ كاليفورنيا..فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:10 ص
مصرع سيدة في حادث
مصرع سيدة في حادث مواد كيميائية خطرة في كاليفورنيا
دعاء أبوهشيمة
لقيت سيدة مصرعها وأصيب ستة أشخاص آخرين في حادث مواد كيميائية خطرة في فندق فيرمونت في سان خوسيه، بكاليفورنيا، وذلك بحسب ما قاله النقيب ميتش ماتلو من إدارة مكافحة الحريق في سان خوسيه.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، جاءت أول مكالمة بعد الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، يوم السبت. حيث تم الإبلاغ عن محاولة انتحار شخص باستخدام مواد كيميائية خطرة.

وأضاف ماتلو: "لا يمكننا تأكيد أن هذا كان انتحارا. لكنه أسفر عن حالة وفاة واحدة".

وبالإضافة إلى الأشخاص الستة، الذين نقلوا إلى المستشفى ، تم تقييم وعلاج مجموعة من الأشخاص الآخرين الذين يشكون من أعراض بسيطة، بما في ذلك الدوار، والشعور بالإغماء، وضيق التنفس في المكان.

وقال ماتلو إنه تم إخلاء من 18 إلى 20 طابق من فندق فيرمونت. وتم العثور على سيدة متوفاة في الطابق ال 19؛ مشيرا إلى أنه ليس من الواضح الوقت الذي توفيت فيه.

وقام رجال الإطفاء بإحضار زجاجات هواء خاصة بهم حتى لا يضطروا إلى تنفس الهواء في الغرفة.

وقال ماتلو إن الرائحة تقارن بالبيض الفاسد.

مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في فندق بـ كاليفورنيا..فيديو
مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في فندق بـ كاليفورنيا..فيديو
مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في فندق بـ كاليفورنيا..فيديو
مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في فندق بـ كاليفورنيا..فيديو
مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في فندق بـ كاليفورنيا..فيديو

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