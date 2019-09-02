بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

أثار الفنان عمرو دياب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في حفله الأخير بالساحل الشمالي، ببنطلون أسود ذي تصميم غريب وغير تقليدي، ونسق معه تيشيرت شبهه البعض بالفانلة، ما عرضه للانتقاد والسخرية من قبل الكثيرين.



ولكن لم تكن هذه المرة الأولى التي يثير الهضبة بها الجدل حول ملابسه، لأن ما يرتديه عمرو دياب يتحول إلى موضة بين جمهوره، كما يحدث دائمًا في الملابس التي ظهر بها من قبل، ولم يقتصر الأمر على الملابس فقط، بينما نشر عمرو دياب أيضًا موضة بندانة الرأس بين متابعيه وجمهوره.



وظهر الهضبة في المملكة العربية السعودية خلال إحيائه إحدى الحفلات وهو يرتدي قميصًا أسود مزين بالدوائر البيضاء، وهو ما يطلق عليه الـ polkadots، وتصدر القميص بعدها حديث رواد مواقع التواصل، ولكن على الرغم من ذلك فهي تعد من التصميمات المفضلة له، وهو ما دفعه لارتدائه في أكثر من مناسبة.



كما أطلّ في إحدى المناسبات بتيشيرت مقلم التيشرت وكان عليه بقع بيضاء بشكل متناثر، وانهالت التعليقات الساخرة من متابعيه حول ارتدائه ملابس غريبة مؤخرًا.