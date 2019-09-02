ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:32 م
عمرو دياب
عمرو دياب
هاجر هانئ
أثار الفنان عمرو دياب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في حفله الأخير بالساحل الشمالي، ببنطلون أسود ذي تصميم غريب وغير تقليدي، ونسق معه تيشيرت شبهه البعض بالفانلة، ما عرضه للانتقاد والسخرية من قبل الكثيرين.

ولكن لم تكن هذه المرة الأولى التي يثير الهضبة بها الجدل حول ملابسه، لأن ما يرتديه عمرو دياب يتحول إلى موضة بين جمهوره، كما يحدث دائمًا في الملابس التي ظهر بها من قبل، ولم يقتصر الأمر على الملابس فقط، بينما نشر عمرو دياب أيضًا موضة بندانة الرأس بين متابعيه وجمهوره.

وظهر الهضبة في المملكة العربية السعودية خلال إحيائه إحدى الحفلات وهو يرتدي قميصًا أسود مزين بالدوائر البيضاء، وهو ما يطلق عليه الـ polkadots، وتصدر القميص بعدها حديث رواد مواقع التواصل، ولكن على الرغم من ذلك فهي تعد من التصميمات المفضلة له، وهو ما دفعه لارتدائه في أكثر من مناسبة.

كما أطلّ في إحدى المناسبات بتيشيرت مقلم التيشرت وكان عليه بقع بيضاء بشكل متناثر، وانهالت التعليقات الساخرة من متابعيه حول ارتدائه ملابس غريبة مؤخرًا.
بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة
بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة
بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة
بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة
بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة
بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة
بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة
بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة
بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة
بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة
بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد شيرين رضا وزينة عاشور ..عمرو دياب بنفس ملابس دينا الشربيني

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث ظهور لها

ميريهان حسين بالمايوه وعمرو دياب يشعل السوشيال ميديا.. الابرز على مواقع التواصل

بعد ظهوره ببنطلون مثير للجدل.. عمرو دياب ينشر مجموعة صور من حفله بالساحل.. شاهد

ترشيحاتنا

شاهد| الظهور الأول للسويسري رينيه فايلر في الأهلي

الاحتشام والأناقة يسيطران على إطلالات النجمات بحفلات السعودية.. صور

شاهد.. السويسري رينيه فايلر يصل الأهلي في سيارة سمير عدلي

فيديوجراف| أضرار تكرار استخدام زجاجات المياه البلاستيكية

أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من تميم بن حمد .. فماذا طلب منه

انخفاض في أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-9-2019.. تعرف على تفاصيل تراجع سعر الذهب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

بلطجة وإشغالات.. حكاية معاناة سكان عمارات الكورنيش بدمياط

الاحتشام والأناقة يسيطران على إطلالات النجمات بحفلات السعودية.. صور