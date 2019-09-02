ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوج حاول التعبير عن مشاعره الرومانسية لزوجته فواجه خطر السجن

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
ألقت السلطات الأمنية في سنغافورة القبض على زوج حاول التعبير عن مشاعره الرومانسية لزوجته في مطار تشانجى وبات يواجه خطر السجن لمدة عامين.

وقام الزوج المحب بحجز تذكرة على إحدى الرحلات كي يتمكن من الدخول لمنطقة الترانزيت في المطار ليودع زوجته المسافرة.

ومع ذلك، فإن الزوج الرومانسى البالغ من العمر 27 عاما لم يكن لديه أي نية للسفر وقامت شرطة سنغافورة بإلقاء القبض عليه.

وجاء القبض على الرجل تطبيقا لقانون سنغافورة الذي ينص على عدم السماح لأي شخص يحمل بطاقة صعود طائرة بالدخول لمنطقة الترانزيت إلا لو كان يعتزم السفر بالفعل.

وذكرت شرطة سنغافورة في بيان " أن الشرطة تود أن تذكر جميع الركاب بأن منطقة الترانزيت في المطار تعد من المناطق المحمية، وأن الركاب الذين يدخلون هذه المنطقة ببطاقات صعود الطائرات يجب أن يكونوا هناك فقط بهدف السفر لوجهاتهم".

والطريف أن الزوج المحب وفقا للقانون، بات معرضا للمثول أمام المحكمة وقد يتعرض لعقوبة تصل للسجن عامين مع دفع غرامة قيمتها 20 ألف دولار.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لأول مرة فى مصر.. قروض التجار من البنك العربي الإفريقي وفترة سداد تصل لـ 60 شهرا

أبو مهند .. من هو قائد التدريب العسكري لجماعة أنصار بيت المقدس

الدولار بـ16.60 جنيه..أسعار العملات الأجنبية اليوم 2- 9 - 2019..فيديو

مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في فندق بـ كاليفورنيا..فيديو

رجعوا حبايب.. محمد صلاح وماني اتفقا على نسيان الماضي

أنا صاحب الكورة.. الزمالك يكتفي بهدف وحيد أمام الاتحاد السكندري ليتأهل كالعادة إلى نهائي كأس مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد

أسباب فيروس سي وعلاجه.. منظمة الصحة العالمية ترصدها.. و 6 أدوية تقضي عليه نهائيا

بالبيجامة وكعب عالي.. شاهد ياسمين الخطيب فى أحدث ظهور لها