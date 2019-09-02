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منوعات

المئات من المهاجرين المحتجزين في أمريكا مصابين بالنكاف

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:33 ص
النكاف
النكاف
أ ش أ
أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض ومنعها، أن ما يقرب من 900 من المهاجرين البالغين المحتجزين مصابين بعدوى النكاف.

وأضاف المركز أنه تأكد إصابة الكثيرين بالمرض بعد خضوعهم للفحص، بينما رجح إصابة أعداد أخرى بسبب الأعراض التي بدأت تظهر عليهم.

وأوضح المركز أنه تم رصد حالات الإصابة بالمرض الفيروسي في 57 منشأة في 19 ولاية في عملية مسح استمرت من شهر سبتمبر الماضي على مدار عام كامل حتى الأسبوع الماضى.

يذكر أن عدوى النكاف تنتشر في الأماكن المزدحمة مثل المدارس والجامعات ونزل الشباب وغيرها حيث يسهل انتقال العدوى عن طريق العطس أو السعال أو المشاركة في استخدام الأدوات الشخصية وغيرها.



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