إصابة 500 إيراني معظمهم أطفال بـ التسمم.. تعرف على السبب

أصيب 500 إيراني بالتسمم في منطقة أبرده بمحافظة خراسان شمالي البلاد نتيجة شرب مياه ملوثة، ونُقلوا إلى مراكز علاجية.



وبحسب موقع "مجاهدي خلق"، قال مسئول محلي إن معظم المصابين من الأطفال.



وذكر أن هناك احتمالا قويًا أن سبب الإصابات يرجع إلى تلوث المياه، وأنه جار فحص خزانات المياه.



ويعاني الإيرانيون من فشل الحرس الثوري الإيراني في إدارة ملف المياه بالبلد الذي يعاني بشكل متزايد من الجفاف، بسبب الأخطاء الفادحة في بناء السدود من قبل الحرس.