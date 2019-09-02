التنمية الثقافية: قبول أكثر من 300 فرد في مبادرة صنايعية مصر..فيديو

قال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن مركز الحرف اليدوية التقليدية بالفسطاط يهدف للحفاظ على التراث.



وأشار فتحي عبد الوهاب خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن مبادرة "صنايعية مصر" هي مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح فتحي عبد الوهاب، أن المبادرة تتضمن 5 حرف أساسية للقبول بها، مشيرًا إلى أن عدد المقبولين حتى الآن تخطى 300 فرد.



وأردف فتحي عبد الوهاب أن هناك فترة تدريبية للمقبولين تستمر لمدة 8 أشهر.

