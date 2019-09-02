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اقتصاد

قارون للبترول: بدء إنتاج 10 آبار بمتوسط 5 آلاف برميل زيت يوميا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
أشرف عبد الجواد رئيس
أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون للبترول
مايكل عياد
أظهرت نتائج الأعمال شركة قارون للبترول بمنطقة شرق بحرية الممتدة 3، إنه تم حفر 10 أبار استكشافية بتلك المنطقة، و تم وضع الآبار على الإنتاج في وقت قياسي بمتوسط إنتاج يومى 5 آلاف برميل زيت.

وقال المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون للبترول أن ما تحقق فى تلك المنطقة الواعدة يمثل حوالى 16% من الإنتاج الحالى لقارون و أن ما تم إنفاقه على أنشطة البحث والاستكشاف يفوق ما تم إنفاقه خلال الثلاثة أعوام الماضية وما تم تحقيقه من نجاح في مجال الاستكشاف يؤكد أن أرض مصر غنية ومازالت زاخرة بالثروات البترولية مما يفتح المجال أمام الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف بما يسهم في زيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من البترول والغاز ويفتح آفاقًا جديدة لتحقيق اكتشافات واعدة .

وأشار عبد الجواد إلى أنه بناء على تلك النتائج فإنه يتم العمل حاليا مع الشركاء لوضع خطة تنمية طموحة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 237 مليون دولار خلال العام المالى2019/2020.

وأشار إلى أن معدل إنتاج الشركة اليومى بلغ خلال العام 7ر31 ألف برميل زيت يوميًا باستخدام أحدث الأساليب وبلغ إجمالي الاستثمارات حوالى 182 مليون دولار.

وأوضح أنه تم زيادة الاحتياطى بحوالى 24 مليون برميل نتيجة لأعمال البحث والاستكشاف وتضافر جهود جميع العاملين ليبلغ الإحتياطى المؤكد لشركة قارون للبترول 69 مليون برميل بنهاية العام المالي 2018/2019.

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