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اقتصاد

رئيس رابطة تجار السيارات يكشف تأثير إلغاء الدولار الجمركي على الأسعار

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:45 ص
أسامة ابو المجد
أسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار السيارات
ولاء عبد الكريم


أكد أسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ان إلغاء الدولار الجمركى ليس له تأثير او أي علاقة بالسيارات، سواء بالانخفاض او الارتفاع، لافتا إلى أن السيارات فى قائمة السلع الاستفزازية، وهو ما يجعلها تحاسب بالسعر الدولار الجمركى الحر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان تأثير قرار إلغاء الدولار الجمركى سيكون على السلع الغذائية او غيرها دون قائمة السلع الاستفزازية، وبالتالي فأن أسعار السيارات ستبقى على وضعها الحالى دون اى تأثير يذكر.

ولفت إلى انه على العكس هناك توقعات بارتفاع بعض الماركات خلال الفترة المقبلة، نتيجة انخفاض المعروض وزيادة الطلب عليها،

وكانت مصلحة الجمارك المصرية أصدرت قرارًا بإلغاء سعر الدولار الجمركي والعمل بالسعر الحر الذي يحدده البنك المركزي المصري.


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