الجوازة بقت جنازة.. وداع مهيب لعروس الدقهلية بحضور الآلاف.. صور

شيع الالاف من أهالى قرية منشاة البدوى والقرى المجاوره التابعه لمركز طلخا جثامين عروسى القرية وشقيقة العروس فى مشهد جنائزى مهيب وسط بكاء وعويل اقاربهم واصدقائهم وابناء القرية.



لقي العروسان مصرعهما وشقيقه العروس، واصيب عم العريس باصابات خطيره اثناء الاحتفال بزفافهما حيث انقلبت السيارة "دوق 6524 ملاكى والتى يقودها عمه البادى محيى ابراهيم على طريق منشاة البدوى بالمنصورة.



وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع عروسين وشقيقة العروس إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها أمام قرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا.



وعلى الفور، انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أن العروس سارة جمعه ابراهيم، 19 عاما طالبة بالثانوية الازهرية والعريس، محمد ابراهيم محمد ٢٣ عاما (مجند)، وزينب جمعه 15 عاما شقيقه العروس اصيبوا بنزيف حاد وكسور ولفظوا انفاسهم داخل المستشفى، وتم التحفظ على السياره على ذمة تصرفات النيابة العامة.