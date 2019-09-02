امريكا تزيد من حدته.. دبلوماسي: توتر كبير في منطقة الخليج..فيديو

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت جاءت في وقت تشهد فيه المنطقة العربية حالة من الاضطراب والتوتر وحروبا لا تبشر بالاستقرار أو الإطمئنان، وبالتالي كان هناك حاجة كبيرة للتشاور مع دولة الكويت الشقيقة.



وأوضح رخا حسن خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc، اليوم الاثنين، أن الكويت تتفق دائمًا مع وجهة النظر المصرية، وبالتالي لابد من تسوية النزاعات بشكل سلمي والعودة إلى التفاوض مع الحفاظ على سلامة واستقرار الدول العربية.



وأضاف رخا حسن أن هناك توترا كبيرا جداُ في منطقة الخليج، فضلًا عن أن الولايات المتحدة تدفع لمزيد من التوتر، مشيرًا إلى أن دولة الكويت ترى أن دول الخليج يجب أن لا تقع في هذا الفخ.



وأردف رخا حسن أن الأزمة القطرية طال أمدها، مشيرًا إلى أنه مهما طال الخلاف فإنه من الممكن احتواؤه.

