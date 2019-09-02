ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة محمد عساف لجمهوره: "يوم ميلادي حلاوته بوجودكم قربي"

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
محمد عساف
محمد عساف
شيرى نبيل
احتفل الفنان محمد عساف بعيد ميلاده عبر توتير، وعلق قائلا: "يوم ميلادي حلاوته بوجودكم قربي يا عائلتي الكبيرة، سندي وحبايب قلبي".

وأضاف محمد عساف: "شكرا للجميع على محبتكم ومعايداتكم الجميلة بكلماتكم الراقية ولمساتكم الإبداعية من فيديوهات وتصاميم رائعة، جميعها تعني لي الكثير".

يذكر أن محمد عساف فاز ببرنامج اكتشاف المواهب "عرب آيدول" الموسم الثاني في عام 2013، وبعد الفوز تم طرح أول ألبوم له بعنوان "الغربة" في ذات العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى فى بغداد.. محمد عساف يتألق فى حفله بالعراق .. شاهد

محمد عساف يشعل الأجواء فى آخر حفلاته.. شاهد

محمد عساف: المفاجآت الجديدة قربت كتير

بهذه الكلمات.. محمد عساف يهنئ الأمة الاسلامية بـ العام الهجرى الجديد

ترشيحاتنا

تعرف على عادة سيئة يبغضها الله في نومك

بعد نشر صورة معه .. الجمهور لـ أحمد فتحي: هو إزاى سحس مش أجنبي؟.. شاهد

الجوازة بقت جنازة.. وداع مهيب لعروس الدقهلية بحضور الآلاف.. صور

الإفتاء تنصح بـ7 أمور تُزيل ذنوب الزنا وشرب الخمر وتُبدلها حسنات لك

مرتضى منصور عن راتب فايلر : إهدار مال عام وأين القضاء.. والاهلي بيقلدني

تعدى على والدتهما بالضرب.. عامل يقتل شقيقه في الخصوص (تفاصيل)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد

أسباب فيروس سي وعلاجه.. منظمة الصحة العالمية ترصدها.. و 6 أدوية تقضي عليه نهائيا