رسالة محمد عساف لجمهوره: "يوم ميلادي حلاوته بوجودكم قربي"

احتفل الفنان محمد عساف بعيد ميلاده عبر توتير، وعلق قائلا: "يوم ميلادي حلاوته بوجودكم قربي يا عائلتي الكبيرة، سندي وحبايب قلبي".



وأضاف محمد عساف: "شكرا للجميع على محبتكم ومعايداتكم الجميلة بكلماتكم الراقية ولمساتكم الإبداعية من فيديوهات وتصاميم رائعة، جميعها تعني لي الكثير".



يذكر أن محمد عساف فاز ببرنامج اكتشاف المواهب "عرب آيدول" الموسم الثاني في عام 2013، وبعد الفوز تم طرح أول ألبوم له بعنوان "الغربة" في ذات العام.