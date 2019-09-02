أهالي ميت ربيعة بالشرقية يستغيثون: ارحمونا من انقطاع الكهرباء

سيطرت حالة من السخط والغضب على أهالي قرية ميت ربيعة التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة متواصلة، لعدم قدرة محول الكهرباء الموجود بالقرية ووجود ضغط أحمال مرتفع عليه.



وناشد الأهالي الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية والمهندس "محمد السيد" رئيس مجلس إدارة شبكة كهرباء الإسماعلية ومسئولي الكهرباء بمحافظة الشرقية ومدينة بلبيس بسرعة التدخل من أجل أصلاح الأعطال وعودة الكهرباء مرة أخرى للقرية.



فيما استقبل "صدى البلد" استغاثة أهالي القرية في محاولة منه لتوصيل شكواهم الى المسئولين المختصين وإيجاد حلول سريعة ترحم أطفالهم وأجهزتهم المنزلية وأطعمتهم المتواجدة بالثلاجات والتي تتعرض للتلف.



أكد عدد من أهالي القرية في استغاثتهم التي أطلقوها عبر "صدى البلد" أن الكهرباء مقطوعة منذ ما يقرب من 16 ساعة متواصلة وإلى الآن لم يعد التيار الكهربائي، مما عرض الأجهزة الكهربائية والمأكولات في المحلات إلى التلف بالإضافة الى الارتفاع الشديد في الحرارة فلم يتمكن الأهالي من النوم.



وأضاف الأهالي أنه منذ فترة تم استبدال محول الكهرباء الموجود بالقرية بمحول آخر واستشعرنا جميعا الفرح والسرور ولكن سرعان ما تبدلت الفرحة الى حزن، وخاصة لأن المحول البديل جاء متهالكا أيضا وغير قادر على استحمال الضغط بالقرية مما أدى إلى تعرضة للتلف وكثرة الأعطال به.



واختتم الأهالي استغاثتهم مطالبين جميع المسئولين بسرعة التدخل من أجل إعادة التيار الكهربائي مرة أخرى حتى يستطيعون مباشرة أعمالهم وخوفا من تكبدهم خسائر مادية بسبب تعرض المواد الغذائية للتلف بالإضافة الى تزويد القرية بمحول آخر أضافي حتى يستطيع تحمل الضغط.