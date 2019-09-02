ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الجيزة يضبط 35 متهما في مداهمة أوكار المخدرات والأسلحة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:27 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض علي 35 متهما في مداهمة لعدد من البؤر الإجرامية علي مستوي المحافظة خلال 24 ساعة.

ونجحت الحملات التي قادها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث في مجال قضايا المواد المخدرة في ضبط 31 متهما و 29 قضية اتجار وقضية تعاطي بالإضافة إلي 1645 جرام حشيش و 195 قرصا مخدرا و 730 جرام إستروكس و 518 جرام هيروين و10 جرامات من مخدر شادو.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية نجحت القوات برئاسة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية في ضبط 4 متهمين و3 قضايا دفاع عن النفس وطبنجتين عيار 9 مم وفرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة خرطوش عيار 12 مم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في مداهمة أوكار الإجرام.. أمن الجيزة يضبط 21 متهما ومخدرات وأسلحة

تجار مخدرات وأسلحة.. أمن الجيزة يسقط 46 متهما في مداهمات بؤر الإجرام

خلال 24 ساعة.. سقوط 35 متهما من تجار المخدرات والأسلحة في مداهمة أمنية بالجيزة

خلال 24 ساعة.. أمن الجيزة يضبط 36 متهما من تجار المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤر إجرامية

أمن الجيزة يلقي القبض علي 46 متهما في مداهمة لبؤر المخدرات والأسلحة

ترشيحاتنا

انخفاض ملحوظ .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

استشارى علاقات أسرية تكشف سبب تراجع نسب الزواج بين الشباب.. فيديو

بالبيجامة وكعب عالي.. شاهد ياسمين الخطيب فى أحدث ظهور لها

مفاجأة .. أمير مرتضي منصور: فاوضت رينيه فايلر قبل الأهلي .. فيديو

بنسبة 30% ..هبوط تكلفة دعم الوقود بمصر

أبو مهند .. من هو قائد التدريب العسكري لجماعة أنصار بيت المقدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد

أسباب فيروس سي وعلاجه.. منظمة الصحة العالمية ترصدها.. و 6 أدوية تقضي عليه نهائيا