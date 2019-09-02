أمن الجيزة يضبط 35 متهما في مداهمة أوكار المخدرات والأسلحة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض علي 35 متهما في مداهمة لعدد من البؤر الإجرامية علي مستوي المحافظة خلال 24 ساعة.



ونجحت الحملات التي قادها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث في مجال قضايا المواد المخدرة في ضبط 31 متهما و 29 قضية اتجار وقضية تعاطي بالإضافة إلي 1645 جرام حشيش و 195 قرصا مخدرا و 730 جرام إستروكس و 518 جرام هيروين و10 جرامات من مخدر شادو.



وفي مجال قضايا الأسلحة النارية نجحت القوات برئاسة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية في ضبط 4 متهمين و3 قضايا دفاع عن النفس وطبنجتين عيار 9 مم وفرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة خرطوش عيار 12 مم.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.