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أخبار العالم

بنسبة 30% ..هبوط تكلفة دعم الوقود بمصر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
رويترز
قال مسؤول في وزارة البترول المصرية لرويترز يوم الاثنين إن تكلفة دعم الوقود هبطت 29.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 إلى نحو 85 مليار جنيه (5.15 مليار دولار) من 120.8 مليار قبل عام.

كانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج الذي أنتهي في يونيو حزيران الماضي تحرير سعر صرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

(الدولار = 16.50 جنيه مصري)

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