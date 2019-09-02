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رياضة

رسميا.. يورينتي يعود لإيطاليا عبر بوابة نابولي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
فرناندو يورينتي
فرناندو يورينتي
إسراء أشرف
أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم، الاثنين، تعاقده مع الإسباني فرناندو يورينتي، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ورحب الحساب الرسمي للنادي الإيطالي، عبر "تويتر"، بقدوم يورينتي بعدما وقع على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق رسميا.

وكانت أشارت تقارير صحفية إيطالية في الفترة الماضية، إلى أن يورينتي سيحصل على 2.5 مليون يورو في الموسم.

وكان يورينتي قاد توتنهام للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي خسره أمام ليفربول بنتيجة 2-0 .

يذكر أن فرناندو يورينتي صاحب الـ 34 عامًا، سبق له اللعب في الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس.

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