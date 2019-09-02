بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. تراجع اسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد دخول التعريفة الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والصين حيز النفاذ مما أثار مخاوف بشأن زيادة ضربة أخرى للنمو العالمي والطلب على النفط الخام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام دولية.



وفي المستجدات، انخفض خام برنت 42 سنتًا أو 0.7٪ إلى 58.83 دولارًا للبرميل، في حين انخفض النفط الأمريكي 27 سنتًا أو 0.5٪ إلى 54.83 دولارًا للبرميل.



وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في فرض رسوم جمركية بنسبة 15 ٪ على مجموعة متنوعة من السلع الصينية يوم الأحد - بما في ذلك الأحذية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة - ، كما فرضت الصين رسومًا جديدة على الخام الأمريكي ، وهو أحدث تصعيد في الحرب التجارية، التي بدأها الرئيس الأمريكي العام الماضي، بحجة إن الصين تضر باقتصاد بلاده.



وقال ترامب إن الجانبين سيواصلان الاجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر.



وكتب ترامب على تويتر، إن هدفه هو تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين وحث الشركات الأمريكية مرة أخرى على إيجاد موردين بديلين عن الصين.



وتعد ضريبة بكين البالغة 5٪ على الخام الأمريكي هي أول ضريبة على الوقود منذ أن بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية منذ أكثر من عام.



وقال ستيفن إنز ، الخبير في استراتيجيات السوق لدى مؤسسة أكسي تريدر:"إنه مع استمرار الشكوك التجارية سيكون من الصعب على النفط تجاهل المخاوف بشأن تهديد الطلب العالمي".



