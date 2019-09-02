هشام إبراهيم: تحرير سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على السوق.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن كافة السلع المستوردة يتم استيرادها بالنقد الأجنبي، وتحتسب تعريفه جمركية بالجنيه المصري.



وأضاف هشام إبراهيم،خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc، اليوم الاثنين، أن التذبذبات المرتفعة في سعر الصرف خلال الفترة الماضية أمر طبيعي، وبالتالي حاولت وزارة المالية الحفاظ على المستثمرين والمستوردين، واتخذت قرارا أن يكون هناك سعر مثبت من قبل وزارة المالية يتم احتساب الرسوم الجمركية على أساسه.



وأضاف هشام إبراهيم أنه تم التراجع عن القرار سالف الذكر، وترك تقدير الرسوم الجمركية من خلال أسعار صرف العملات من البنك المركزي.



وأشار هشام إبراهيم إلى أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على السوق، وأسعار السلع التي يتم استيرادها.

