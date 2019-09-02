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حوادث

زيت وطحينة فاسدين.. ضبط 88 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالجيزة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:28 ص
صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع
ندى حمودة - أحمد مهدي
شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 88 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 8 منشآت بدون ترخيص، وضبط كميه من زيت الطعام والطحينه غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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