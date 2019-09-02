218.8 % زيادة فى صادرات القطن بالربع الثالث من الموسم الحالي

أصـدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الاثنين ، النشرة الربع سنوية للقطن بالربع الثالث (مارس/ مايو) للموسم الزراعى 2018 / 2019.

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​ووفقا للنشرة، بلغ إجمالى صادرات القطن 2,510 قنطـارات مـترية خلال الفترة (مارس/ مايو 2019 ) مقابل 1,160 ألف قنطار مترى لنفس الفــــترة من الموســــــم الســـابق بنسبة زيادة قـــدرها218.8٪ نتيجة لزيادة إنتاج القطن .



وبلــغ إجمــــالى كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة 0,38 ألــف قنطـــار متــرى خــلال الـفـتـرة (مارس/ مايو 2019 ) مقـابل 2,39 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفترة من الموســـم الســابق بنسبة انخفاض قدرها 0,3٪ وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الانتاج .



وبلغـت كــــميـــة الأقطـــــــان التى تـم حلجـــــــــها 6,382 الف قنطـار مترى خلال الفترة (مارس/ مايو 2019 ) مقابل 7,47 الف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قـدرها8,701٪ وهذه الزيادة نتيجة لزيادة إنتاج القطن .

