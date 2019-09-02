نصري: الملف الحقوقي اليمني مسيس لتبييض وجه ميليشيات الحوثي.. فيديو

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف إن هناك انتقادات واسعة على جميع ممثلي الأمم المتحدة المعنيين بالِشأن اليمني والسبب التقارير الصادرة الغير حيادية.



وأكد نصري خلال مداخلة له أن في الدورة 41 تم تنظيم مؤتمر عن جهود الأمم المتحدة داخل اليمن من 2011 حتى 2019 وخرجنا بعدة توصيات أهمها أن هناك انتقادا لعدة استراتيجيات في اليمن وعدم القدرة للوصول إلى حل سلمي خاصة في سجون الحوثيين السرية وملف المفقودين والحصار على مدينة تعز وعدم وصول المساعدات الإنسانية.



أما على المستوى الحقوقي قال نصري إن الملف أصبح مسيسا بشكل كبير جدا لأن هناك دولا كثيرة تستخدم المنظمات الحقوقية التي تنتمي لجماعة الحوثيين لتبييض وجه ميليشيات الحوثي ولكن هناك منظمات حقوقية محترمة تحاول استخدام جميع الآليات المتاحة لها لتسجيل موقفها.



وأضاف نصري أن في الدورة ال42 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في الفترة من 10 سبتمبر حتى 27 سبتمبر لنا نشاط مكثف فيما يخص الملف اليمني نشرح فيها ما يحدث من انتهاكات ضد الشعب اليمني.



وأكد أيمن أن هناك مرونة شديدة في التعامل مع المبعوث الأممي على الجانب الحقوقي حتى في لجنة التحقيق التي تكونت من المجلس الدولي لحقوق الإنسان في سبتمبر 2018 خرج تقرير مغاير جدا يدين قوات التحالف ويدين جميع الإنتهاكات لقوات التحالف كما أن اللجنة طلبت الدخول لمناطق معينة خاضعة لميليشيات الحوثي وهذا ولكنهم رفضوا وهذا يعتبر موقف غير عادل وغير سليم مما أدي في النهاية إلى تفحل الحوثيين في اليمن.



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